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    «Трактор» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция

    Третий матч финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив»

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    Мартин Гернат
    Финал Кубка Гагарина возвращается в Челябинск спустя 12 лет. Сможет ли «Трактор» порадовать своих фанатов и вновь выйти вперед в серии? Или же «Локомотив» одержит вторую победу подряд? Ответы на эти вопросы вы можете найти вместе с нами в режиме «онлайн». Присоединяйтесь!
    До матча

    16:13 «Локомотив», в свою очередь, также сделал два изменения в составе — вместо Александра Полунина и Даниила Бута на лед выйдут Егор Тесанов и Илья Николаев. Да, у ярославцев играет тезка защитника «Трактора», но Николаев-«железнодорожник» по своему амплуа на льду является нападающим.

    16:10 Также челябинцы поменяли сочетания в тройках нападения — если Кадейкин, Шабанов и Дер-Аргучинцев продолжат выходить вместе, то Василий Глотов перемещается в центр 2-й тройки и сыграет с Кравцовым и Рольгизером, а в тройку Владимира Ткачева поднимается Остап Сафин. Дебютанты финальной серии в лице Егора Попова и Александр Рыкова составят компанию в 4-м звене Владимиру Жаркову.

    16:07 Сегодня Бенуа Гру придется справляться без Андрея Светлакова и Бадди Робинсона, получивших повреждения в прошлом матче. Их места в составе займут Александр Рыков и Егор Попов, который не играл с 23 февраля. Также в заявке присутствует защитник Илья Николаев.

    Составы команд

    «Трактор»

    Вратарь: Фукале (Мыльников)
    Защитники: Дронов — Кэмпфер, Блажиевский — Телегин, Коромыслов — Дэй, Николаев
    Нападающие: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Кравцов — Глотов — Рольгизер-Горюнов, Коростелев — Ткачев — Сафин, Попов — Рыков — Жарков

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    «Локомотив»

    Вратарь: Исаев (Мельничук)
    Защитники: Береглазов — Сергеев, Черепанов — Гернат, Рафиков — Елесин, Симашев
    Нападающие: Каюмов — Шалунов — Березкин, Радулов — Иванов — Сурин, Алексеев — Красковский — Тесанов, Кирьянов — Фрэз — Паник, Николаев

    «Трактор»

    Челябинцы впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина играют третий и четвертый матчи при своих фанатах.

    На предыдущих стадиях команда Бенуа Гру играла третьи матчи исключительно в гостях и статистика встреч под данным номером не самая радужная — одна победа над московским «Динамо» (3:2 ОТ) и два поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ ) и минского «Динамо» (0:8) соответственно.

    «Локомотив»

    Ярославцы на правах победителя регулярного чемпионата продолжают играть на выезде матчи под цифрами 3 и 4, и команда Игоря Никитина неизменно брала первые выездные игры в сериях — 4:2 против «Торпедо», 6:2 против «Авангарда» и 4:2 против «Салавата Юлаева» соответственно.

    Также «Локомотив» только один раз проиграл в текущем плей-офф в гостях — это было в 6-м матче четвертьфинальной серии против «Авангарда» (0:3).

    Личные встречи

    «Трактор» в прошлом матче пропустил 100-ю шайбу за все время противостояния против ярославского клуба. Всего команды провели между собой 38 встреч в КХЛ, где в 26 случаях победу одержал «Локомотив».

    Челябинцы не выигрывали у «железнодорожников» дома с 2022-го года, тогда матч завершился со счетом 4:3 после серии буллитов в пользу «черно-белых».

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