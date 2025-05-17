Ткачев: У нас 30 силовых приемов было в первом периоде. Кто кого убивает?

Капитанпрокомментировал поражение своей команды от(2:5) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Считаю, что здорово начали и по статистике, и по игре, задали хороший темп, держали его до конца. Не смогли реализовать свои моменты. Немного перемудрили с шайбой, лишний пас искали, их вратарь здорово играл сегодня.

Надо поправить наши раскаты, должны заходить в зону с контролем. Темп был приличным, но много сил тратим при потерях в средней зоне, тогда будет больше контроля и больше бросков. По игре ли счёт? Два гола в пустые ворота: где-то мы неправильно действовали при игре вшестером, где-то не повезло.

Ребята, которые вошли в состав, выступили отлично, гол забили, но потери Робинсона и Светлакова существенны. Мысли о мести только мешают, наши ребята играют плотно и по правилам. У нас 30 против 7 силовых приёмов было в первом периоде. Кто кого убивает?» — приводит слова Ткачева «Чемпионат».

Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Челябинске. Счет в матче — 2:1 в пользу «Локомотива».