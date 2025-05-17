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    Ткачев: У нас 30 силовых приемов было в первом периоде. Кто кого убивает?

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    Капитан «Трактора» Владимир Ткачев прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:5) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    «Считаю, что здорово начали и по статистике, и по игре, задали хороший темп, держали его до конца. Не смогли реализовать свои моменты. Немного перемудрили с шайбой, лишний пас искали, их вратарь здорово играл сегодня.

    Надо поправить наши раскаты, должны заходить в зону с контролем. Темп был приличным, но много сил тратим при потерях в средней зоне, тогда будет больше контроля и больше бросков. По игре ли счёт? Два гола в пустые ворота: где-то мы неправильно действовали при игре вшестером, где-то не повезло.

    Ребята, которые вошли в состав, выступили отлично, гол забили, но потери Робинсона и Светлакова существенны. Мысли о мести только мешают, наши ребята играют плотно и по правилам. У нас 30 против 7 силовых приёмов было в первом периоде. Кто кого убивает?» — приводит слова Ткачева «Чемпионат».

    Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Челябинске. Счет в матче — 2:1 в пользу «Локомотива».

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