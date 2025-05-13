Морозов высказался о финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором»

Президент КХЛподелился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между

«К тому, чтобы интрига сохранялась в плей-офф, мы стремились давно. В финале встречаются два победителя конференций, это произойдёт впервые в истории Лиги. Все готовы — города и болельщики, хорошая заполняемость дворцов.

Интересные команды вышли в финал, которые, думаю, покажут красивый хоккей. Настрой всем нам дадут команды своей игрой. Желаю всем насладиться хоккеем, финалом в мае, что происходит впервые в КХЛ», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Первый матч финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором» стартовал в 19:00 мск. По ходу 3-го периода челябинцы ведут со счетом — 2:0.