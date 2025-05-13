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    Морозов высказался о финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Президент КХЛ Алексей Морозов поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

    Алексей Морозов — президент КХЛ
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    Алексей Морозов — президент КХЛ

    «К тому, чтобы интрига сохранялась в плей-офф, мы стремились давно. В финале встречаются два победителя конференций, это произойдёт впервые в истории Лиги. Все готовы — города и болельщики, хорошая заполняемость дворцов.

    Интересные команды вышли в финал, которые, думаю, покажут красивый хоккей. Настрой всем нам дадут команды своей игрой. Желаю всем насладиться хоккеем, финалом в мае, что происходит впервые в КХЛ», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

  • «Локомотив» — «Трактор» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Трактор» побеждает в первом матче финала Кубка Гагарина
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    • Первый матч финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором» стартовал в 19:00 мск. По ходу 3-го периода челябинцы ведут со счетом — 2:0.

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