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    Канада разгромила Францию в матче ЧМ-2025

    Канада — Франция: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Франции
    Канада одержала победу над Францией (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Сидни Кросби — нападающий сборной Канады
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    Сидни Кросби — нападающий сборной Канады

    В составе «клиновых листьев» дубль оформил нападающий Бо Хорват, а по шайбе забросили Уилл Кайлли, Сидни Кросби и Брэндон Монтур.

    Чемпионат мира. Группа А
    Канада — Франция — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Хорват — 3 (Форстер), 6:32 — 1:0. Куилль — 1 (Джонсон, О`Райлли), 12:11 — 2:0. Кросби — 1 (бол., Монтур), 37:31 — 3:0. Хорват — 4 (бол., Конекны, Маккиннон), 43:57 — 4:0. Монтур — 1 (Хэйтон, Шенн), 51:05 — 5:0Вратари: Биннингтон — ХункаБроски: 36 (14+10+12) — 15 (6+4+5)Штраф: 2 — 4

    После этого матча Канада занимает 1-е место в группе А с 9-ю очками в активе, а Франция — на 7-й позиции (1 балл).

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