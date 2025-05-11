Сборная США уничтожила Венгрию во втором матче Чемпионата мира

Сборнаяразгромиласо счётом 6:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Американцы открыли счёт на 15-й минуте благодаря Фрэнку Назару, который через две минуты оформил дубль.

Во втором периоде Каттер Готье забросил две шайбы подряд (31-я и 42-я минуты), а ещё через 40 секунд Конор Гарланд сделал счёт 5:0. Окончательный результат установил Логан Кули на 55-й минуте.

Чемпионат мира. Группа B США — Венгрия — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) Голы: Назар — 1 (Кули, Гарлэнд), 14:07 — 1:0. Назар — 2 (Пинто, Лорей), 16:54 — 2:0. Готье — 2 (Бенайерс, Смит), 30:02 — 3:0. Готье — 3 (Смит, Власик), 41:13 — 4:0. Гарлэнд — 1 (Пинто, Назар), 41:54 — 5:0. Кули — 2 (Келлер, Томпсон), 54:26 — 6:0Вратари: Суэймен — ВайШтраф: 4 — 6Броски: 39 (9+19+11) — 13 (5+4+4)

Это вторая подряд «сухая» победа американцев на турнире — ранее они обыграли Данию со счётом 5:0 и теперь возглавляют группу B с шестью очками.

Венгрия, напротив, проиграла оба стартовых матча с общим счётом 1:12 и занимает одну из последних строчек в группе, рискуя снова покинуть элитный дивизион.