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    Сборная США уничтожила Венгрию во втором матче Чемпионата мира

    США — Венгрия: счет матча 6:0, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная США
    Сборная США разгромила Венгрию со счётом 6:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира.

    Сборная США
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    Сборная США

    Американцы открыли счёт на 15-й минуте благодаря Фрэнку Назару, который через две минуты оформил дубль.

    Во втором периоде Каттер Готье забросил две шайбы подряд (31-я и 42-я минуты), а ещё через 40 секунд Конор Гарланд сделал счёт 5:0. Окончательный результат установил Логан Кули на 55-й минуте.

    Чемпионат мира. Группа B
    США — Венгрия — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Назар — 1 (Кули, Гарлэнд), 14:07 — 1:0. Назар — 2 (Пинто, Лорей), 16:54 — 2:0. Готье — 2 (Бенайерс, Смит), 30:02 — 3:0. Готье — 3 (Смит, Власик), 41:13 — 4:0. Гарлэнд — 1 (Пинто, Назар), 41:54 — 5:0. Кули — 2 (Келлер, Томпсон), 54:26 — 6:0Вратари: Суэймен — ВайШтраф: 4 — 6Броски: 39 (9+19+11) — 13 (5+4+4)

    Это вторая подряд «сухая» победа американцев на турнире — ранее они обыграли Данию со счётом 5:0 и теперь возглавляют группу B с шестью очками.

    Венгрия, напротив, проиграла оба стартовых матча с общим счётом 1:12 и занимает одну из последних строчек в группе, рискуя снова покинуть элитный дивизион.

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