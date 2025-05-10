LIVE: Франция — Латвия 10.05.2025 смотреть онлайн

В 21:20 10.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

Последний матч команд между собой: Латвия — Франция 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Латвия». Коэффициент ставки — 1.76 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:6.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:6.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Франция:

Ничья:

Латвия:

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