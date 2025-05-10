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    Латвия справится с одним из прямых конкурентов

    Франция — Латвия. Ставка (к. 1.76) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Латвия
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    Мартинс Родриго Лавиньш
    В рамках группового этапа чемпионата мира Франция сыграет с Латвией. Матч пройдет на «Авичи-Арене» 10 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Франция — Латвия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Франция

    Турнирное положение: В рамках группового этапа прошлогоднего чемпионата мира Франция заняла 7-е место, набрав 4 очка и на 1 турнирный пункт опередив Польшу.

    Последние матчи: Единственную победу в общем зачете ЧМ сборная Франции одержала в третьем туре над Польшей — 4:2. Шесть остальных матчей завершились для «трехцветных» неудачно.

    Месяцами позже Франция одержала две победы в трех встречах Олимпийской квалификации, а в серии весенних контрольных матчей команда разгромила Норвегию — 4:1, но провалила в пять других попыток.

    Не сыграют: У сборной Франции кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Сборная Франции стабильно удерживается среди элиты международного дивизиона, демонстрируя способность адаптироваться к новым условиям борьбы.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    Однако из года в год амбиции французов остаются весьма скромными и практически никогда не предполагают участие в гонке восьмерки сильнейших. На чемпионате текущем задачи «трехцветных» не изменились.

    Важнейшим ресурсом Франции является опыт. Большинство представителей действующего состава уже проходили через годичные циклы выступлений на подобных турнирах.

    Латвия

    Турнирное положение: В 7 матчах прошлогоднего группового раунда Латвия заработала 9 очков, с которыми разместилась на 5-й строчке в таблице, на 3 пункта отстав от вышедшей в плей-офф Словакии.

    Последние матчи: Общий этап турнира 2024 года Латвия начала с побед над Польшей — 5:4 ОТ, Францией — 3:2 ОТ и Казахстаном — 2:0, после чего были допущены разгромные поражения от Германии — 1:8 и Швеции — 2:7.

    Еще одну победу «бордовые» одержали во встрече со Словакией — 3:2 Б, но в заключительном туре уступили США — 3:6. В рамках весенней подготовительной кампании латвийцы добились пяти побед в восьми матчах.

    Не сыграют: В составе Латвии кадровых потерь нет.

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    • Состояние команды: На новый чемпионат мира сборная Латвии выходит в тени бронзового успеха 2023 года, который команда мечтает повторить в перспективе.

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    Однако борьба за медали в нынешних условиях конкуренции выглядит как нечто недостижимое, и команда, находящаяся на этапе перестройки, адекватно оценивает текущий потенциал.

    Состав Латвии сочетает в себе опыт и молодость, что в некотором смысле расширяет вариативность тактических заготовок, но в вместе с тем может стать проблемой ввиду низкого уровня сыгранности.

    Статистика для ставок

    • Латвия не проигрывает Франции на протяжении 5 последних матчей разного турнирного значения

    • Только в одной официальной личной встрече из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5

    • На прошлогоднем чемпионате мира Франция добилась ничейного результата в основное время, но уступила в овертайме (2:3 ОТ)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Франции оценивается букмекерами в 3.88, ничья — в 4.30, а победа Латвии — в 1.76.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.16.

    Прогноз: Для латвийцев матч с Францией предполагает возможность заработать значимые в плане дальнейших перспектив очки и провести игру с позиции силы, владея и преимуществом, и территорией.

    Ставка: Латвия победит за 1.76.

    Прогноз: В последних личных встречах Латвия довольно неплохо проявляла себя с точки зрения результативности в очных матчах, поэтому большое количество заброшенных шайб кажется вполне ожидаемым исходом.

    Ставка: Индивидуальный тотал Латвии больше 3 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Франция — Латвия?

    Матч Франция — Латвия состоится 10 мая 2025 года в 21:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Франция — Латвия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Латвия победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Франция — Латвия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Латвия победит» с коэффициентом у букмекеров 1.76.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция — Латвия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Франция — Латвия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Франции оценивается букмекерами в 3.88, ничья — в 4.30, а победа Латвии — в 1.76.

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    Франция — Латвия: прогноз и ставка за 1.76, статистика, коэффициенты матча 10.05.202521:20. Латвия справится с одним из прямых конкурентов
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