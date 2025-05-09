В 21:20 09.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

Последний матч команд между собой: Швеция — Словакия 6:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швеция — Словакия с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 8:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 8:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швеция:

Ничья:

Словакия:

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