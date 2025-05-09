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    «Милан»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
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    Швеция — Словакия смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная Словакии
    В 21:20 09.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Швеция — Словакия в группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

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    Последний матч команд между собой: Швеция — Словакия 6:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швеция — Словакия с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 8:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 8:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Швеция:
    • Ничья:
    • Словакия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — Словакия.

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