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    Каменский: В финале есть две интереснейшие команды с разными подходами к игре

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Бывший нападающий сборной России Валерий Каменский поделился мнением о предстоящем финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

    Никита Черепанов
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    Никита Черепанов

    «В финале нет фаворитов. Есть две интереснейшие команды с разными подходами к игре. Будет интересно узнать, кто победит. Матчи будут упорными и захватывающими.

    "Локомотив" может победить за счет дисциплины, тактики, выполнения игрового задания. "Трактор" — более импровизационная команда, у них комбинационный хоккей. Есть ребята, которые показывают, что могут вытаскивать матчи. В "Тракторе" больше мастерства и атакующего хоккея», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

    Первый матч финальной серии состоится 13 мая в Ярославле. Ранее ни одна из двух команд не выигрывала Кубок Гагарина в своей истории.

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