Каменский: В финале есть две интереснейшие команды с разными подходами к игре

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о предстоящем финале Кубка Гагарина между ярославскими челябинским

«В финале нет фаворитов. Есть две интереснейшие команды с разными подходами к игре. Будет интересно узнать, кто победит. Матчи будут упорными и захватывающими.

"Локомотив" может победить за счет дисциплины, тактики, выполнения игрового задания. "Трактор" — более импровизационная команда, у них комбинационный хоккей. Есть ребята, которые показывают, что могут вытаскивать матчи. В "Тракторе" больше мастерства и атакующего хоккея», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

Первый матч финальной серии состоится 13 мая в Ярославле. Ранее ни одна из двух команд не выигрывала Кубок Гагарина в своей истории.