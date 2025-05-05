Карбери: В первую очередь нужно думать о команде

Наставник «Вашингтона»заявил, что он не собирается менять тройку атаки сиз-за возвращения

«Было несколько причин для такого решения. Во-первых, Энтони Бовилье отлично проявил себя в звене с Диланом Строумом и Александром Овечкиным, так что мы чувствуем уверенность в этой тройке. А Дауд — очень удобный центрфорвард для возвращения в состав. Протас универсален — может играть и в первых звеньях, в четвертом звене, в меньшинстве — увидев свое место в составе, он сразу понимает: "Окей, вот что мне нужно делать рядом с Ником Даудом".

И я думаю, что их химия дала несколько хороших смен в зоне атаки и привела к моментам. Это, пожалуй, было самое продуктивное звено Дауда в серии, если смотреть по аналитике. Отличное начало для Протаса, и надеюсь, дальше он будет играть все увереннее.

То, что он вернулся в решающем матче серии и команда добилась победы, думаю, придаст ему уверенности. А по мере того как мы будем продвигаться по серии с "Каролиной", его роль станет заметнее и значимее. Думаю, здесь не надо играть в героя, особенно в плей-офф. Каждый матч важен, и в первую очередь нужно думать о команде. Мы должны побеждать, должны думать коллективно, заботиться обо всех. Конечно, я хотел получить еще пару дней, чтобы он успел подготовиться как следует», — цитирует Карбери клубная пресс-служба.

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«Вашингтон» во втором раунде плей-офф встретится с «Каролиной Харрикейнз».