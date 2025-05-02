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    Артем Дзюба«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    Щитов: Думаю «Кэпиталз» и Овечкин могут дотянутся до Кубка Стэнли на моральном подъеме

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший защитник КХЛ Никита Щитов выразил уверенность, что «Вашингтон Кэпиталз» и их капитан Александр Овечкин способны выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне.

    Никита Щитов
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    Никита Щитов

    «Александр сейчас на очень хорошем эмоциональном подъеме. Ему покорилась такая вершина. Если учитывать, что Овечкин — большая, ключевая фигура в клубе, то эта энергия будет передаваться всей команде. Думаю, на этих эмоциях Вашингтон с Овечкиным может и до Кубка Стэнли дотянуться», — цитирует Щитова сайт «ВсеПроСпорт».

    «Кэпиталз» смог досрочно обеспечить себе первое место в Восточной конференции и выйти на пик формы к плей-офф. Команда прошла «Монреаль» в пяти матчах.

    На счету Овечкина четыре шайбы и одна передача в серии первого раунда.

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