Щитов: Думаю «Кэпиталз» и Овечкин могут дотянутся до Кубка Стэнли на моральном подъеме

Бывший защитник КХЛвыразил уверенность, чтои их капитанспособны выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне.

«Александр сейчас на очень хорошем эмоциональном подъеме. Ему покорилась такая вершина. Если учитывать, что Овечкин — большая, ключевая фигура в клубе, то эта энергия будет передаваться всей команде. Думаю, на этих эмоциях Вашингтон с Овечкиным может и до Кубка Стэнли дотянуться», — цитирует Щитова сайт «ВсеПроСпорт».

«Кэпиталз» смог досрочно обеспечить себе первое место в Восточной конференции и выйти на пик формы к плей-офф. Команда прошла «Монреаль» в пяти матчах.

На счету Овечкина четыре шайбы и одна передача в серии первого раунда.