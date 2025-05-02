Гру: Мы сделали много правильных вещей, наши лидеры показали себя в нужный момент

Главный тренервысказался о матче против(3:2 ОТ).

«Отличная игра. Мы сделали много правильных вещей, наши лидеры показали себя в нужный момент. Важная победа. Наши физические кондиции на протяжении всего сезона были отличными, так что меня не удивляет что команда здорово выглядела и во втором овертайме.

Я не знаю сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3, но я понимаю, что нам нужно одержать четыре победы в серии. Это всё, о чем мы сейчас думаем», — цитирует Гру «Чемпионат».

«Трактор» повел в серии 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая.