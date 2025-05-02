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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Гру: Мы сделали много правильных вещей, наши лидеры показали себя в нужный момент

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче против «Динамо» (3:2 ОТ).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Отличная игра. Мы сделали много правильных вещей, наши лидеры показали себя в нужный момент. Важная победа. Наши физические кондиции на протяжении всего сезона были отличными, так что меня не удивляет что команда здорово выглядела и во втором овертайме.

    Я не знаю сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3, но я понимаю, что нам нужно одержать четыре победы в серии. Это всё, о чем мы сейчас думаем», — цитирует Гру «Чемпионат».

    «Трактор» повел в серии 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая.

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