Тардиф не видит смысла в немедленном включения Овечкина в Зал славы ИИХФ

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на вопрос, как и когда организация увековечит рекорды Александра Овечкина.

«Конечно, Александр получит награды от ИИХФ. Но для включения в Зал славы ИИХФ по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры.

Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — приводит слова Тардифа Sport24.

39-летний Овечкин в составе национальной команды трижды выиграл чемпионат мира в 2008-м, 2012-м и 2014-м годах, а также стал победителем молодежного первенства мира в 2003-м году.