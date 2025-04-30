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    Источник: Козлов оштрафован КХЛ за критику судей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак Локомотив
    КХЛ оштрафовала главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов за критику в адрес судей после 4-го матча 1/4 финала против «Спартака» (2:6), сообщает «Чемпионат».

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    49-летнему специалисту необходимо выплатить денежное взыскание в размере 300 тысяч рублей.

    Тогда наставник уфимцев назвал в послематчевом флеш-интервью работу судей в матче «безобразием».

    «Салават Юлаев» прошел «Спартак», выиграв в серии со счетом 4:3, и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где в настоящий момент играет против «Локомотива» из Ярославля.

    Уфимцы сыграли два матча против «железнодорожников» в Ярославле, счет в серии равный — 1:1. Следующий матч состоится 1 мая в Уфе.

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