Источник: Козлов оштрафован КХЛ за критику судей

КХЛ оштрафовала главного тренераза критику в адрес судей после 4-го матча 1/4 финала против(2:6), сообщает «Чемпионат»

49-летнему специалисту необходимо выплатить денежное взыскание в размере 300 тысяч рублей.

Тогда наставник уфимцев назвал в послематчевом флеш-интервью работу судей в матче «безобразием».

«Салават Юлаев» прошел «Спартак», выиграв в серии со счетом 4:3, и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где в настоящий момент играет против «Локомотива» из Ярославля.

Уфимцы сыграли два матча против «железнодорожников» в Ярославле, счет в серии равный — 1:1. Следующий матч состоится 1 мая в Уфе.