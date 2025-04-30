Источник: Козлов оштрафован КХЛ за критику судей

Виктор Козлов Фото: globallookpress.com
49-летнему специалисту необходимо выплатить денежное взыскание в размере 300 тысяч рублей.
Тогда наставник уфимцев назвал в послематчевом флеш-интервью работу судей в матче «безобразием».
«Салават Юлаев» прошел «Спартак», выиграв в серии со счетом 4:3, и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где в настоящий момент играет против «Локомотива» из Ярославля.
Уфимцы сыграли два матча против «железнодорожников» в Ярославле, счет в серии равный — 1:1. Следующий матч состоится 1 мая в Уфе.