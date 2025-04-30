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    Ильенко — о поражении «Динамо» М: Мы пропустили ненужные голы и не реализовали свои моменты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко поделился мнением об игре своей команды во втором матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3).

    Артем Ильенко — нападающий «Динамо» М
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    Артем Ильенко — нападающий «Динамо» М

    «В принципе игра была равная, но мы пропустили ненужные голы и не реализовали свои моменты. Где-то там не хватает везения, и получается так, что выигрывает тот, кто больше забивает.

    Моя шайба? Партнёры хорошо выиграли борьбу и вывели меня на бросок, а мне оставалось только в ворота попасть. Особенно обидно проигрывать в день рождения? Безусловно. Такой необычный для меня день. Раньше в это время сезон уже заканчивался, а сейчас я ещё в хоккее — и это прекрасно.

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    • Против "Ак Барса" тоже проигрывали 0-2 в серии? По картинке всё похоже. Ничего не потеряно, сейчас едем домой, своя площадка будет меньше. При своих болельщиках мы будем делать всё, чтобы вернуться в серию. Это плей-офф, можно проигрывать и выиграть серию, и у нас есть опыт в этом. Подправим какие-то моменты и на следующий матч выйдем заряженными на победу», — цитирует Ильенко пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Динамо» М проигрывает в серии плей-офф с «Трактором» со счетом 0:2. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против челябинцев 2-го мая в Москве.

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