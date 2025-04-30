Ильенко — о поражении «Динамо» М: Мы пропустили ненужные голы и не реализовали свои моменты

Нападающий московскогоподелился мнением об игре своей команды во втором матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против(2:3).

«В принципе игра была равная, но мы пропустили ненужные голы и не реализовали свои моменты. Где-то там не хватает везения, и получается так, что выигрывает тот, кто больше забивает.

Моя шайба? Партнёры хорошо выиграли борьбу и вывели меня на бросок, а мне оставалось только в ворота попасть. Особенно обидно проигрывать в день рождения? Безусловно. Такой необычный для меня день. Раньше в это время сезон уже заканчивался, а сейчас я ещё в хоккее — и это прекрасно.

Против "Ак Барса" тоже проигрывали 0-2 в серии? По картинке всё похоже. Ничего не потеряно, сейчас едем домой, своя площадка будет меньше. При своих болельщиках мы будем делать всё, чтобы вернуться в серию. Это плей-офф, можно проигрывать и выиграть серию, и у нас есть опыт в этом. Подправим какие-то моменты и на следующий матч выйдем заряженными на победу», — цитирует Ильенко пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Динамо» М проигрывает в серии плей-офф с «Трактором» со счетом 0:2. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против челябинцев 2-го мая в Москве.