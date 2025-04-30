«Трактор» во второй раз в серии победил «Динамо»

Челябинскийодержал победу над московскимво втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами Александр Кадейкин (2'), Артем Блажиевский (17') и Семен Дер-Аргучинцев (42').

У гостей голами отметились Никита Гусев и Артем Ильенко на 4-й и 23-й минутах встречи соответственно.

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Голы Кадейкин — 3, 1:08 — 1:0. Гусев — 5 (Сикьюра, Уил), 5:19 — 1:1. Блажиевский — 5 (Ткачев), 16:39 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Римашевский), 22:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 4 (Шабанов), 41:22 — 3:2Вратари Фукале — Подъяпольский (56:42 — 58:33, 58:40)Штраф 2 — 2Броски 30 (14+6+10) — 31 (9+10+12)

Следующий матч между командами состоится 2 мая в Москве. Счет в серии — 2:0 в пользу «Трактора».