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    «Трактор» во второй раз в серии победил «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 3:2.

    Максим Шабанов
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    Максим Шабанов

    В составе хозяев заброшенными шайбами Александр Кадейкин (2'), Артем Блажиевский (17') и Семен Дер-Аргучинцев (42').

    У гостей голами отметились Никита Гусев и Артем Ильенко на 4-й и 23-й минутах встречи соответственно.

    Кубок Гагарина. 1/2 финала
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы Кадейкин — 3, 1:08 — 1:0. Гусев — 5 (Сикьюра, Уил), 5:19 — 1:1. Блажиевский — 5 (Ткачев), 16:39 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Римашевский), 22:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 4 (Шабанов), 41:22 — 3:2Вратари Фукале — Подъяпольский (56:42 — 58:33, 58:40)Штраф 2 — 2Броски 30 (14+6+10) — 31 (9+10+12)

    Следующий матч между командами состоится 2 мая в Москве. Счет в серии — 2:0 в пользу «Трактора».

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