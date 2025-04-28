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    Панарин — о неудачном сезоне для «Рейнджерс»: Много факторов сложилось

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о неудачном результате своей команды в нынешнем сезоне НХЛ.

    Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Напомним, что команда не смогла выйти в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции с 85-ю очками в активе.

    «Чем можно объяснить неудачный сезон для "Рейнджерс"? Чем-то одним будет неправильно объяснять. Много факторов сложилось. И давление на нас было дополнительное, ожидания от самих себя… Коротко и не скажу.

    Как работалось с Питером Лавиолеттом, который был уволен с поста главного тренера? Отлично. У меня шикарный сезон до этого с ним был. Личные результаты имею в виду. Благодарен за то, как он меня использовал. Мне всё нравилось, но остальное не я решаю», — приводит слова Панарина «Спорт-экспресс».

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    • В нынешнем сезоне россиянин провел за «Рейнджерс» 80 матчей, забросил 37 шайб и сделал 52 голевые передачи.

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