Панарин — о неудачном сезоне для «Рейнджерс»: Много факторов сложилось

Российский нападающийвысказался о неудачном результате своей команды в нынешнем сезоне НХЛ.

Напомним, что команда не смогла выйти в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции с 85-ю очками в активе.

«Чем можно объяснить неудачный сезон для "Рейнджерс"? Чем-то одним будет неправильно объяснять. Много факторов сложилось. И давление на нас было дополнительное, ожидания от самих себя… Коротко и не скажу.

Как работалось с Питером Лавиолеттом, который был уволен с поста главного тренера? Отлично. У меня шикарный сезон до этого с ним был. Личные результаты имею в виду. Благодарен за то, как он меня использовал. Мне всё нравилось, но остальное не я решаю», — приводит слова Панарина «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Рейнджерс» 80 матчей, забросил 37 шайб и сделал 52 голевые передачи.