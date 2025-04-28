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    Бриндамор прокомментировал хет-трик Свечникова в матче с «Нью-Джерси»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз
    Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подчеркнул ключевую роль российского форварда Андрея Свечникова в победе над «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    «Андрей доказал, что лучшие игроки должны быть лучшими в решающие моменты. Его пять-шесть бросков и постоянная опасность — именно то, что отличает лидеров», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

    Свечников стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, оформившим два хет-трика в плей-офф за один клуб. Форвард открыл счет уже на 52-й секунде, затем реализовал большинство в первом периоде, а в заключительной трети матча поставил точку в игре.

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    Победа в четвертой встрече вывела «Каролину» на шаг от выхода во второй раунд — счет в противостоянии стал 3-1. Следующий матч команды пройдет 30 апреля.

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