Бриндамор прокомментировал хет-трик Свечникова в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренерподчеркнул ключевую роль российского форвардав победе над(5:2).

«Андрей доказал, что лучшие игроки должны быть лучшими в решающие моменты. Его пять-шесть бросков и постоянная опасность — именно то, что отличает лидеров», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

Свечников стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, оформившим два хет-трика в плей-офф за один клуб. Форвард открыл счет уже на 52-й секунде, затем реализовал большинство в первом периоде, а в заключительной трети матча поставил точку в игре.

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Победа в четвертой встрече вывела «Каролину» на шаг от выхода во второй раунд — счет в противостоянии стал 3-1. Следующий матч команды пройдет 30 апреля.