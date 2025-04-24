LIVE: Лос-Анджелес — Эдмонтон 24.04.2025 смотреть онлайн

Последний матч команд между собой: Лос-Анджелес — Эдмонтон 6:5. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки —
2.21.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:8.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:8.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Лос-Анджелес:
- Ничья:
- Эдмонтон:
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