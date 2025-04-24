LIVE: Лос-Анджелес — Эдмонтон 24.04.2025 смотреть онлайн

В 05:00 24.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Лос-Анджелес — Эдмонтон 6:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.21 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:8.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:8.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Лос-Анджелес:

Ничья:

Эдмонтон:

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