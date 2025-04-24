Лос-Анджелес — Эдмонтон. Ставка (к. 2.21), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Завершающий этап сезона «Лос-Анджелес» провел выше всех похвали, проиграв только два раза за 10 игр.

Последние матчи: Перед матчем против канадского клуба были определенные опасения за результат, но «Лос-Анджелес» сыграл в несвойственный для себя хоккей, обыграв «Ойлерз» в невероятной перестрелке.

Травмированные игроки: Не сможет помочь «Лос-Анджелесу» в предстоящем поединке только Жанно, но он постепенно оправляется от своего повреждения.

Общий тонус клуба: Ещё один матч против «Эдмонтона» на домашнем льду вполне может закончиться в пользу «Кингз», поскольку Ноблох не нашел должных аргументов.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Внутрикомандные проблемы серьезно сказались на «Эдмонтоне» в конце сезона, поэтому за стартовавший плей-офф было предельно боязно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Опасения поклонников «Эдмонтона» оправдались, поскольку в первом матче серии защита «Ойлерз» представляла из себя решето.

Травмированные игроки: Потери у «Эдмонтона» куда более серьезные, поскольку вне игры на непоределенный срок оказались Экхольм, Клингберг, Стэчер и Кейн.

Общий тонус: Гостям против «Лос-Анджелеса» будет тяжело, поскольку «короли» в первом матче серии продемонстрировали, что они являются разноплановым клубом, способным играть в любой хоккей.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» за 10 последних матчей проиграл только два раза

Три последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.51, на гостей — 2.80.

Прогноз: У «Лос-Анджелеса» вполне может получиться заьрать и второй матч серии.

Альтернативный прогноз: Хозяева сыграют в свой излюбленный хоккей, поэтому результативного матча ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.