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    «Короли» удвоят преимущество в серии?

    Лос-Анджелес — Эдмонтон. Ставка (к. 2.21), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Завершающий этап сезона «Лос-Анджелес» провел выше всех похвали, проиграв только два раза за 10 игр.

    Последние матчи: Перед матчем против канадского клуба были определенные опасения за результат, но «Лос-Анджелес» сыграл в несвойственный для себя хоккей, обыграв «Ойлерз» в невероятной перестрелке.

    Травмированные игроки: Не сможет помочь «Лос-Анджелесу» в предстоящем поединке только Жанно, но он постепенно оправляется от своего повреждения.

    Общий тонус клуба: Ещё один матч против «Эдмонтона» на домашнем льду вполне может закончиться в пользу «Кингз», поскольку Ноблох не нашел должных аргументов.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Внутрикомандные проблемы серьезно сказались на «Эдмонтоне» в конце сезона, поэтому за стартовавший плей-офф было предельно боязно.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Опасения поклонников «Эдмонтона» оправдались, поскольку в первом матче серии защита «Ойлерз» представляла из себя решето.

    Травмированные игроки: Потери у «Эдмонтона» куда более серьезные, поскольку вне игры на непоределенный срок оказались Экхольм, Клингберг, Стэчер и Кейн.

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    Общий тонус: Гостям против «Лос-Анджелеса» будет тяжело, поскольку «короли» в первом матче серии продемонстрировали, что они являются разноплановым клубом, способным играть в любой хоккей.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» за 10 последних матчей проиграл только два раза

    • Три последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.51, на гостей — 2.80.

    Прогноз: У «Лос-Анджелеса» вполне может получиться заьрать и второй матч серии.

    Альтернативный прогноз: Хозяева сыграют в свой излюбленный хоккей, поэтому результативного матча ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Матч Лос-Анджелес — Эдмонтон состоится 24 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.51, на гостей — 2.80.

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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 24.04.202505:00. «Короли» удвоят преимущество в серии?
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