Гатиятулин: Эмоции? Пока пусто

Главный тренервысказался о поражении команды в серии с(2:4).

«Непростой сезон. Эмоции? Пока пусто. "Динамо" с победой в серии. Для нас сезон завершён. Если не брать сегодняшний матч, в целом по серии всё было рядом, уступили в фокусе на моментах, нас наказывал соперник за ошибки. Не смогли взять своё в четвёртом и пятом матче. Как минимум не уступили по игре, но за наши ошибки в обороне нас наказывали, мы своими моментами не смогли воспользоваться.

Обе команды, и "Динамо", и "Автомобилист" системные, организованные. Непросто так они и место в регулярном чемпионате высокое заняли. Но мы отталкивались прежде всего от своей игры. Возможно, в первой серии были немного свежее, сейчас усталость накопилась определённая», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

«Динамо» выиграло серию с результатом 4:2. В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» встретится с «Трактором».