Сорокин — о прошедшем сезоне НХЛ: Нам не удалось выполнить задачу

ГолкиперИлья Сорокин прокомментировал неудачный сезон для команды, которая не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

«Безусловно, мы разочарованы итогами сезона — не удалось выполнить поставленную задачу. Год выдался непростым, хотя было и немало положительных моментов. Например, в январе у меня была серия из семи побед подряд — одна из лучших в моей карьере», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

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«Нью-Йорк Айлендерс» завершили чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции. Команда провела 82 матча, одержала 35 побед, потерпела 35 поражений и 12 раз уступила в овертайме, набрав в сумме 82 очка.