Буше: Сегодня все постарались и проявили характер

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(3:2) в 5-м матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

«Сегодня мы очень хорошо провели первый период. Мы считали, что заслуживали большего в предыдущем матче. Поэтому держали в голове, что нам надо отталкиваться от той игры, которую мы показывали в третьем периоде и овертайме домашнего матча. Ребята сегодня все постарались и проявили характер. За счет этого и одержали победу.

Именно характер, готовность жертвовать собой, вовлеченность и самоотдача приводят к успеху в матчах плей‑офф. Это всегда так работает. Не только сегодня, а в любом матче. Команда, которая стремится отдать чуть больше, обычно и выходит победителем противостояния. Но надо отдать должное и противнику. Они тоже жертвовали собой и не жалели себя. Это та команда, которая строится уже четыре года и постоянно прогрессирует», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Омске. Счет в серии — 3:2 в пользу «Локомотива».