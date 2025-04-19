2-й таймКраснодар — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
  • 20:01
    • Губерниев — о возможном выступлении россиян на ОИ в Милане: Пока это просто игра слов
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
    Все новости спорта

    Буше: Сегодня все постарались и проявили характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (3:2) в 5-м матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

    Ги Буше
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ги Буше

    «Сегодня мы очень хорошо провели первый период. Мы считали, что заслуживали большего в предыдущем матче. Поэтому держали в голове, что нам надо отталкиваться от той игры, которую мы показывали в третьем периоде и овертайме домашнего матча. Ребята сегодня все постарались и проявили характер. За счет этого и одержали победу.

    Именно характер, готовность жертвовать собой, вовлеченность и самоотдача приводят к успеху в матчах плей‑офф. Это всегда так работает. Не только сегодня, а в любом матче. Команда, которая стремится отдать чуть больше, обычно и выходит победителем противостояния. Но надо отдать должное и противнику. Они тоже жертвовали собой и не жалели себя. Это та команда, которая строится уже четыре года и постоянно прогрессирует», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Омске. Счет в серии — 3:2 в пользу «Локомотива».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» уверенно разберется
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие