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    Коньков заявил, что у «Динамо» большие шансы вернуться в серию с «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Коньков высказался о перспективах «бело-голубых» в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    Напомним, что московская команда проигрывает казанской со счетом в серии 0:2.

    «Шансы на возвращение в серию у "Динамо" большие. Идет равная игра. Понятно, что им надо решать вопросы с созданием голевых моментов и их реализацией. Пока моментов создается немного, с этим возникают трудности. Тренерскому штабу и хоккеистам надо совместно подумать над этим и найти пути к воротам соперника. Посмотреть, за счет чего команда может создавать моменты, находить большинство.

    Надо пытаться действовать на своих сильных сторонах, находить и реализовывать моменты, ну и, конечно, не стоит забывать, что в плей‑офф идет серьезная борьба, нужно продолжать надежно действовать в средней зоне. Шансы у команды есть. Конечно, для "Ак Барса" подспорье выиграть два выездных матча, теперь у них есть хороший задел. Но, как мы видим по плей‑офф, любой команде ни в коем случае нельзя расслабляться, это чревато серьезными последствиями. Друг другу противостоят команды равного уровня, поэтому детали и нюансы будут играть важную роль.

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    • Как выходить на лед, когда у соперника столь серьезный гандикап? Это все условно, в первую очередь идет концентрация внимания на собственной игре, поддержка друг друга. Обычно обращают внимание на основные вещи: исключить потери шайбы, не пускать соперника в контратаки, выигрывать единоборства на пятаке. Ребята все это знают. Нет универсального рецепта. В плей‑офф очень большое значение имеют волевые качества и характер. Часто на первые роли выходит игра нижних звеньев, спецбригад меньшинства и действия вратарей», — заявил Коньков «Матч ТВ».

    Третий матч между «Ак Барсом» и «Динамо» М состоится сегодня, 16-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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