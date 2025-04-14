проведут очную встречу в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 14 апреля в 01:00 по московскому времени.

Это будет второй очный матч за последние пару дней. 12 апреля «Коламбус» у себя дома разгромил «Кэпиталз» со счетом 7:0. В целом для хозяев это не имеет никакого значения, так как они уже прошли в плей-офф.

Победа для гостей более критична. «Блю Джекетс» отстают на 5 пунктов от зоны плей-офф, поэтому им нужно набрать максимально возможное количество очков за оставшийся отрезок регулярного чемпионата.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru проанализировали информация и представили две ставки в своем прогнозе.

проанализировали информация и представили две ставки в своем прогнозе. Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.95 и 3.20 на победу команд в матче, 1.57 и 2.40 на победу команд в матче с учетом овертайма и серии буллитов.

Искусственный интеллект согласен с оценкой и сил и предсказал победу «Вашингтона» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Коламбус» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.