Это будет второй очный матч за последние пару дней. 12 апреля «Коламбус» у себя дома разгромил «Кэпиталз» со счетом 7:0. В целом для хозяев это не имеет никакого значения, так как они уже прошли в плей-офф.
Победа для гостей более критична. «Блю Джекетс» отстают на 5 пунктов от зоны плей-офф, поэтому им нужно набрать максимально возможное количество очков за оставшийся отрезок регулярного чемпионата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru проанализировали информация и представили две ставки в своем прогнозе.
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.95 и 3.20 на победу команд в матче, 1.57 и 2.40 на победу команд в матче с учетом овертайма и серии буллитов.
- Искусственный интеллект согласен с оценкой и сил и предсказал победу «Вашингтона» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Коламбус» смотрите на LiveCup.Run.
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