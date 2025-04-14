Кудашов: Иногда в гостях играть легче чем дома

Алексей Кудашов Фото: globallookpress.com
«"Ак Барс" хорошо играет в обороне, пока не можем найти ключи как туда пробиться.
Согласен ли с тем, что не хватает игры на пятаке? Согласен.
Удаление Комтуа? Удар головой был? Симуляция? У него кровь была, он ее тоже симулировал?
Дополнительная мотивация? Мотивация была с первой игры, счет не имеет значения. Иногда в гостях играть легче чем дома», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».
Следующий матч между командами пройдет 16 апреля в Казани. Счет в серии — 2:0 в пользу «Ак Барса».