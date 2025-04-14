Кудашов: Иногда в гостях играть легче чем дома

Главный тренер московскогоподелился мыслями после поражения от казанского(0:2) во втором четвертьфинальном матче Кубка Гагарина.

«"Ак Барс" хорошо играет в обороне, пока не можем найти ключи как туда пробиться.

Согласен ли с тем, что не хватает игры на пятаке? Согласен.

Удаление Комтуа? Удар головой был? Симуляция? У него кровь была, он ее тоже симулировал?

Дополнительная мотивация? Мотивация была с первой игры, счет не имеет значения. Иногда в гостях играть легче чем дома», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 16 апреля в Казани. Счет в серии — 2:0 в пользу «Ак Барса».