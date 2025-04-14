Крикунов высказался о возможном матче между сборными России и США

Бывший главный тренер сборнойподелился мыслями о возможном противостоянии национальной команды против

«Это очень интересно может получиться. Всегда любопытно играть с иностранными командами, тем более с профессионалами, лучшими хоккеистами мира. В любом случае получится интересно для всех — команд, болельщиков, специалистов.

Сложно сказать, насколько готова сборная к таким испытаниями. Честно говоря, мы пока не понимаем, в каком формате пройдет серия», — сказал Крикунов изданию «ВсеПроСпорт».

Напомним, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что стороны ведут переговоры о возможных матчах между сборными России и США.