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    Крикунов высказался о возможном матче между сборными России и США

    Хоккей Сборная России Сборная США
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о возможном противостоянии национальной команды против США.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Это очень интересно может получиться. Всегда любопытно играть с иностранными командами, тем более с профессионалами, лучшими хоккеистами мира. В любом случае получится интересно для всех — команд, болельщиков, специалистов.

    Сложно сказать, насколько готова сборная к таким испытаниями. Честно говоря, мы пока не понимаем, в каком формате пройдет серия», — сказал Крикунов изданию «ВсеПроСпорт».

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    • Напомним, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что стороны ведут переговоры о возможных матчах между сборными России и США.

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