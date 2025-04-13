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    Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» в матче против «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о крупном поражении своей команды во 2-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (1:4).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Локомотив провёл великолепный матч. Это потрясающая команда, она классно действовала. У нас в целом ничего не получалось, не проходили передачи, мы не выводили шайбу из своей зоны, мы были плохи практически во всём. У соперников, напротив, всё получалось. Это ни к чему хорошему не приводит.

    Я пока не готов сказать, что нужно менять в следующем матче. Когда придёт время, мы подстроимся и адаптируемся под соперников. Мы к каждому матчу относимся одинаково, у нас единый подход к домашним и гостевым. Конечно, мы обращаем внимание на болельщиков, но именно игроки делают результат», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 1:1. Следующая игра между этими командами состоится 15-го апреля в Омске.

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