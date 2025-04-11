Тренин: В «Колорадо» хотели меня оставить в команде

Российский форвардрассказал, почему решил покинуть

«Был ли шанс остаться? Да, шанс был. На последнем собрании в сезоне общались с тренером и генеральным менеджером. Они сказали, что хотели бы меня оставить. С агентом шли переговоры, было хорошее предложение. Но все решило то, что из "Миннесоты" позвонил главный тренер, мы с ним работали в "Нэшвилле". Он сказал, что я нужен его команде.

В "Колорадо" я играл в четвертом звене, получал мало игрового времени. В команде ставку делают на Маккиннона, ему отдают много игрового времени, поэтому ребята из четвертой тройки совсем мало получают», — цитирует Тренина «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее Тренин успел поиграть за «Нэшвилл», СКА и «Колорадо».