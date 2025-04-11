1-й таймСпартак — Динамо МхОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Спартак» — «Динамо» Мх. Онлайн
    Все новости спорта

    Тренин: В «Колорадо» хотели меня оставить в команде

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд
    Российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин рассказал, почему решил покинуть «Колорадо».

    Яков Тренин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яков Тренин

    «Был ли шанс остаться? Да, шанс был. На последнем собрании в сезоне общались с тренером и генеральным менеджером. Они сказали, что хотели бы меня оставить. С агентом шли переговоры, было хорошее предложение. Но все решило то, что из "Миннесоты" позвонил главный тренер, мы с ним работали в "Нэшвилле". Он сказал, что я нужен его команде.

    В "Колорадо" я играл в четвертом звене, получал мало игрового времени. В команде ставку делают на Маккиннона, ему отдают много игрового времени, поэтому ребята из четвертой тройки совсем мало получают», — цитирует Тренина «ВсеПроСпорт».

    Напомним, ранее Тренин успел поиграть за «Нэшвилл», СКА и «Колорадо».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости найдут способ забить
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Уровень остроты в Ярославле снизится к минимуму
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обойдет ли «Валенсия» «Севилью»?
  • «Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие