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    Официально: Никишин покинул СКА и перейдет в «Каролину»

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    Защитник Александр Никишин расторг контракт со СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    Стало известно, что Никишин продолжит карьеру в «Каролине». В России права на игрока будут закреплены за СКА.

    «Никишин провёл в СКА три сезона, выиграл Кубок Континента — 2023, дважды забирал приз самому результативному защитнику КХЛ, два раза побеждал в Кубке Первого канала. С осени 2023 носил в СКА капитанскую нашивку, установил множество клубных рекордов.

    Саша — лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам. Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», — сказано в сообщении клуба.

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