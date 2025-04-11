Официально: Никишин покинул СКА и перейдет в «Каролину»

Защитникрасторг контракт со. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Никишин продолжит карьеру в «Каролине». В России права на игрока будут закреплены за СКА.

«Никишин провёл в СКА три сезона, выиграл Кубок Континента — 2023, дважды забирал приз самому результативному защитнику КХЛ, два раза побеждал в Кубке Первого канала. С осени 2023 носил в СКА капитанскую нашивку, установил множество клубных рекордов.

Саша — лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам. Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Никишин провел за СКА 65 матчей и набрал 49 (19+30) очков.