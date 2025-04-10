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    Марченко рассказал о своей детской мечте

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    Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился своей детской мечтой стать футболистом.

    Кирилл Марченко
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    Кирилл Марченко

    «Я хотел стать футболистом. Если бы я играл в футбол, то, конечно, мог бы стать профессионалом. Играл бы в испанской или французской лиге. Нет‑нет — в Италии, а может быть, в Германии. В пятерке лучших футбольных лиг, это точно.

    Футбол в России не очень хорош. Хоккей был большой игрой, и когда я вырос, я занялся хоккеем. Я был просто энергичным ребенком, мне нравились все виды спорта — хоккей, футбол, немного водное поло, волейбол. Мой отец и дедушка играли в волейбол, а сейчас я просто обожаю хоккей и стараюсь что‑то делать с тем, что мне было дано.

    Если я что‑то делаю, то хочу быть лучшим в этом. Я знаю, что прямо сейчас я не лучший в лиге, но я хочу им быть. Думаю, что все хотят быть лучшими», — приводит слова 24-летнего форварда официальный сайт «Коламбуса».

    В нынешнем сезоне россиянин отыграл в 74 матчах за «Коламбус», в которых набрал 70 (31+39) очков по системе «гол+пас».

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