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    Ги Буше высказался о победе «Авангарда» в матче против «Металлурга»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мнением об игре своей команды над «Металлургом» (3:2) в 6-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «В третьем периоде мы нахватали ненужных удалений. Когда пропустили первый гол, допустили ошибку, все в команде это прекрасно понимали. Сегодня у "Металлурга" была битва за выживание.

    Я надеялся, что второго гола в наши ворота не последует, но он случился, и снова пошла игра с разностью в одну шайбу. В сезоне мы выиграли немало матчей таким образом, наши игроки к этому привычны, готовы и знают, как действовать. Так что никакой паники не было. Я проявлял эмоции, но не на игроков, а на обстоятельства.

    Якупов — выдающийся профессионал и отличный человек. Он пример для подражания в плане отношения к делу и трудовой дисциплины. Всё, что он сегодня заработал — полностью его заслуга. Он проявил характер. Ему хотелось реабилитироваться за прошлые матчи, в которых его звено пропускало голы, и я очень доволен, что ему это удалось», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

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    • По итогам противостояния «Авангард» выиграл серию плей-офф у «Металлурга» (счет в серии — 4:2). Омичи прошли во 2-й раунд розыгрыша Кубка Гагарина, а магнитогорская команда завершила сезон.

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