Ротенберг — о серии «Динамо» М — СКА: Игра высочайшего уровня

Роман Ротенберг — главный тренер СКА Фото: globallookpress.com
«Хочу поблагодарить болельщиков. Эта серия и игра превосходят прошлогодний финал Кубка Гагарина по рейтингам КХЛ и российского хоккея. Игра высочайшего уровня. Наши ребята молодцы, не велись на провокации игроков из АХЛ.
Не считаете ли вы излишней свою эмоциональность? Вы кого хотите видеть в КХЛ — Комтуа или Демидова? Или Пакета, который сбитый летчик? Следующий вопрос», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».
После этого матча СКА сократил отставание от московского «Динамо» в серии плей-офф (счет в серии 2:3). Следующая игра состоится 6-го апреля в Москве.