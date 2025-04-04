Ротенберг — о серии «Динамо» М — СКА: Игра высочайшего уровня

Главный тренервысказался об игре своей команды после 5-го матча серии плей-офф против московского(4:3 ОТ).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Эта серия и игра превосходят прошлогодний финал Кубка Гагарина по рейтингам КХЛ и российского хоккея. Игра высочайшего уровня. Наши ребята молодцы, не велись на провокации игроков из АХЛ.

Не считаете ли вы излишней свою эмоциональность? Вы кого хотите видеть в КХЛ — Комтуа или Демидова? Или Пакета, который сбитый летчик? Следующий вопрос», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».

После этого матча СКА сократил отставание от московского «Динамо» в серии плей-офф (счет в серии 2:3). Следующая игра состоится 6-го апреля в Москве.