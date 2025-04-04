«Динамо» Москва — СКА: счет матча 3:4, обзор голов

Петербургскийодержал победу над московскимв овертайме со счетом 4-3.

В составе победителей дублем отметился Иван Демидов (2', 29'), также в основное время отличился Александр Никишин (53'). Победная шайба в овертайме на счету Сергея Сапего на 72-й минуте.

У хозяев шайбы забросили Артем Михеев (5'), Джордан Уил (46') и Артем Ильенко (58').

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы Плотников — 1 (бол., И. Демидов, Грицюк), 1:53 — 0:1. Михеев — 1 (Ожиганов, Джиошвили), 4:22 — 1:1. И. Демидов — 3 (Сапего), 28:07 — 1:2. Уил — 1 (бол., Пакетт, Пыленков), 45:47 — 2:2. Никишин — 2 (бол., Кузнецов), 52:21 — 2:3. Ильенко — 1 (Пыленков, Ожиганов), 57:25 — 3:3. Сапего — 1, 71:49 — 3:4Вратари Моторыгин — ПлешковШтраф 4 — 6Броски 29 (7+12+7+3) — 39 (12+8+11+8)

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.