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    Ги Буше — о поражении «Авангарда»: Сопернику сегодня было нечего терять

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (1:3).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Команды провели еще один боевой матч, как и все остальные в этой серии. Это именно то, что мы и ожидали — тяжелая боевая серия. В концовке я никого не отправлял драться. Четвертое звено было на льду, потому что до конца матча оставалось 12 секунд.

    Сопернику сегодня было нечего терять, они стоят на грани вылета из плей-офф. Мы вышли, чтобы играть, а "Металлург" — чтобы бороться и сражаться за возможность продолжать серию. Когда мы это поняли, первый период уже закончился — было уже поздно. Но во втором и третьем периодах мы перестроились, выглядели лучше, но не получилось реализовать свои моменты», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

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    • «Авангард» ведет в серии плей-офф против «Металлурга» со счетом 3:2. Следующая игра между этими командами состоится 5-го апреля в Омске.

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