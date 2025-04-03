«Металлург» — «Авангард»: счет матча 3:1, обзор голов

одолел(3:1) в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе магнитогорской команды дублем отметился нападающий Егор Коробкин, а еще одну шайбу забросил Андрей Козлов.

У «Авангарда» единственный гол записал на свой счет Рид Буше.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Восток» «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: Коробкин — 1 (Камалов, Гераськин), 13:18 — 1:0. Козлов — 1 (Минулин, Вовченко), 18:32 — 2:0. Буше — 2 (Маклауд, Фьоре), 24:44 — 2:1. Коробкин — 2 (п.в., Джонсон), 59:48 — 3:1Вратари: Набоков — Серебряков (58:18 — 59:48)Броски: 29 (11+11+7) — 32 (7+11+14)Штраф: 2 — 8

После этого матча «Металлург» сократил отставание в серии с «Авангардом» (счет в серии — 2:3). Следующая игра между этими командами состоится 5-го апреля в Омске.