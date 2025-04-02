Ларионов: Если была бы тройка моего созыва — Крутов ‑ Ларионов ‑ Макаров, то мы бы обыграли «Локомотив»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против(счет в серии 0:4).

«Горжусь командой. Проиграли клубу, который стал чемпионом "регулярки". Горжусь честностью, порядочностью, самоотдачей игроков. Понимаешь, где черпать мотивацию, находить ингредиенты, которые помогут двигаться вперед.

Чего не хватило для победы в серии? Не хватило креатива. Не хочу никого обижать, делать громкие заявления, но если у нас была бы тройка моего созыва — Крутов‑Ларионов‑Макаров, то мы бы обыграли соперника без проблем. У нас хорошие техничные ребята, но они не прошли через этап того, что такое каждодневный труд.

Если брать серию целиком, то всегда ищешь позитив. Смотришь на то, каких игроков выращиваешь для российского хоккея.

Показалось, что "Торпедо" упростило хоккей в этой серии. Это неверно выбранная тактика? Здесь о тактике речи не идет. Одна команда атакует, другая защищает. Мы не изменяем стиль. Всегда легче играть проще, чем на риске. Нет ничего страшного. Стиль "Локомотива" не новый.

Если мы говорим о бизнесе как игре, то я горжусь тем, что мы делаем, как работаем с мальчишками. Мы хотим требовать больше, но понимаем, что пока еще не пришло их время. Мы видим, что ребята крепчают», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Торпедо» вылетело в серии против «Локомотива» со счетом 0:4. Нижегородцы завершили сезон.