«Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

в гостях одолел(2:1) в 4-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Александр Радулов и Рихард Паник.

У «Торпедо» единственную шайбу забросил нападающий Владислав Фирстов.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Радулов — 1 (бол., Гернат, Паник), 24:02 — 0:1. Паник — 1 (бол., Фрэз, Алексеев), 28:39 — 0:2. Фирстов — 1 (Летунов, Гончарук), 57:30 — 1:2Вратари: Кульбаков (59:15) — ИсаевБроски: 30 (9+8+13) — 23 (8+14+1)Штраф: 6 — 2

По итогам этой серии «Локомотив» пробился во 2-й раунд плей-офф КХЛ, а «Торпедо» завершило нынешний сезон.