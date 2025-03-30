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    Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в матче против «Ак Барса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (3:2 ОТ).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Хороший шаг сделали, выстояли. Много играли в обороне, парни грамотно оборонялись, здорово, что победили. Одна неправильная передача, соперник перехватил, забил гол. Наше удаление повлияло на второй гол. Знаем, что у соперника хорошее большинство, Яшкин здорово играет на пятаке, мастеровитые розыгрыши.

    Разбираем соперника, предупреждали ребят, что в третьем периоде соперник будет бежать вперёд, наказали нас за две оплошности. Больше хотели играть в шайбу, в атаке. Соперник хорошо прессинговал, здорово владел шайбой, вели игру на контратаках. Планировали сыграть активнее, но не всегда получалось.

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    • Важно было победить в овертайме, с положительными эмоциями проще восстанавливаться. Знаем, что соперник может наказать за удаления, мы постарались сыграть чисто в силовых приёмах, поэтому их было меньше. Поблагодарил всех ребят за правильную игру», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Автомобилист» ведет в серии плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 2:1. Следующая игра меджу этими командами состоится 1-го апреля в Казани.

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