«Куньлунь» и в следующем сезоне будет играть в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи заявила, что команда КХЛв сезоне-2025/26 будет снова играть в этом подмосковном городе.

«Сезон-2025/26 пекинский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" снова проведет на уже знакомой и домашней для себя "Арене-Мытищи", — говорится в заявлении пресс-службы.

"Куньлунь" играет в Мытищах с сезона-2020/21. В этом регулярном чемпионата китайский клуб достиг самого высокого результата в своей истории, став девятым на "Западе".

Прогнозы и ставки на КХЛ

Впервые "Куньлунь" дебютировал в КХЛ с сезона 2016/17, и в первые же год своего существования смог пробиться в плей-офф, где был остановлен магнитогорским "Металлургом".