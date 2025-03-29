«Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 8:2, обзор голов

Во втором матче первого раунда плей-офф КХЛразгромилсо счетом 8:2.

За хозяев хет-триком отметился Скотт Уилсон, еще по голу забили Александр Хмелевски, Ильдан Газимов, Владислав Ефремов, Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд.

Тревор Мерфи и Владислав Кара стали авторами точных бросков в составе гостей.

КХЛ/ Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) Голы: Мерфи — 1 (бол., Широков), 2:06 — 0:1. Кара — 1 (Пьянов, Мерфи), 2:54 — 0:2. Хмелевский — 3 (бол., Ливо, Уилсон), 4:53 — 1:2. Уилсон — 1 (бол., Хмелевский, Ремпал), 14:04 — 2:2. Уилсон — 2 (Ливо), 26:19 — 3:2. Уилсон — 3 (Ливо), 30:23 — 4:2. Газимов — 1 (Набиев), 33:16 — 5:2. Ефремов — 1 (Пименов), 38:07 — 6:2. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Уилсон), 52:04 — 7:2. Тодд — 2 (бол., Ливо, Уилсон), 56:38 — 8:2Вратари: Самонов — Костин (Красоткин, 33:16)Штраф: 6 — 18Броски: 39 (13+18+8) — 18 (9+3+6)

«Салават Юлаев» повел в серии 2:0. Следующий матч команды проведут 31 марта в Новосибирске.