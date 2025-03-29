«Динамо» М — СКА: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Московскоеодержало победу над(2:1 ОТ) во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У СКА голом отметился Иван Демидов. В составе «Динамо» М шайбу забросил Артём Чернов.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались «бело-голубые». Победная шайба на счету Никиты Гусева.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: И. Демидов — 1 (Зайцев, Бардаков), 10:23 — 0:1. Чернов — 1, 18:30 — 1:1. Гусев — 2, 70:41 — 2:1Вратари: Моторыгин — ЗаврагинБроски: 37 (9+13+8+7) — 33 (5+11+15+2)Штраф: 6 — 6

После этого матча «Динамо» ведет в серии плей-офф против СКА со счетом 2:0. Следующая встреча между этими командами состоится 31-го марта.