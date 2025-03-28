Ги Буше — о победе «Авангарда»: Я доволен, как ребята показали себя

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(3:2 ОТ).

«Это была игра уровня плей-офф. Команды показывали отчаянный хоккей. Этого мы и ожидали, ничем удивлены не были. Я доволен, как ребята показали себя. Мы сохраняли спокойствие и концентрацию и во втором, и в третьем периодах.

Старались отталкиваться от того, что нам приносило успех на протяжении длительного времени. Ребята затрачивают много энергии, я доволен тем, что они показали. В плей-офф эмоции зашкаливают. Нужно выкладываться по полной. Встречаются две команды, которые хотят победить. Танцев на льду мы не увидим — это действительно жесткая игра, из которой каждый хочет выйти победителем», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

По итогам 2-х встреч «Авангард» ведет в серии плей-офф с «Металлургом» со счетом 2:0. Третий поединок состоится 30-го марта в Омске.