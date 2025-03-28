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    • «Авангард» выиграл в овертайме у «Металлурга» и повел в серии со счетом 2:0
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    «Авангард» выиграл в овертайме у «Металлурга» и повел в серии со счетом 2:0

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Авангард Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» проиграл и второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина омскому «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3.

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    В основное время за хозяев отличились Николай Прохоркин и Рид Буше.

    За «Авангард» шайбы забрасывали Игорь Гераськин и Трой Джозефс.

    В овертайме победу гостям принес Владимир Ткачев.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гераськин — 1 (Паливко, Маклюков), 3:50 — 1:0. Прохоркин — 2 (Гуляев), 9:08 — 1:1. Джозефс — 1 (Вовченко, Паливко), 23:33 — 2:1. Буше — 1 (мен., Чистяков, Каблуков), 32:39 — 2:2. Ткачев — 1 (Буше), 73:56 — 2:3Вратари: Набоков — СеребряковБроски: 44 (13+12+12+7) — 38 (8+14+9+7)Штраф: 14 — 19

    Таким образом, «Авангард» выигрывает серию со счетом 2:0. Третий матч состоится в Омске 30 марта.

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