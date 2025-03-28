Динамо Минск — ЦСКА прямая трансляция — 28.03.2025

В 19:30 28.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч команд между собой: Динамо Минск — ЦСКА 5:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.00 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Динамо Минск:

Ничья:

ЦСКА:

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