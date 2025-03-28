ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дин ХёйсенКак Дин Хёйсен отказал «Реалу» — и стал новым героем Испании Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ Йоханнес и Тарьей БёФинальный рубеж. Мир биатлона потерял важную частичку с уходом братьев Бё
    Все новости спорта

    Сможет ли ЦСКА увезти хотя-бы одну победу из Минска?

    Динамо Минск — ЦСКА: Ставка (к. 4.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Прохор Полтапов — нападающий ЦСКА
    Во втором матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Марта 2025 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Динамо» Минск

    Путь к плей-офф: По итогам «регулярки» минчане заняли 4-е место в таблице Запада с 86-ю очками в активе и попали в 1-м раунде плей-офф на ЦСКА. «Динамо» начало эту серию на своей площадке.

    Последние матчи: В 1-м поединке серии с ЦСКА «Динамо» разгромило соперника со счетом 5:2. Команда Дмитрия Квартальнова совершила камбэк с 0:2.

    Динамо Минск — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.073.902.95Бонус$1500
    •

    В концовке регулярного чемпионата «Динамо» попало в небольшую ямы, проиграв 4 матча подряд. Затем, «зубры» собрались и обыграли ЦСКА (4:1) и «Сочи» (6:2) в концовке «гладкого» чемпионата.

    Не сыграет: Илья Усов из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В 1-м матче «Динамо» выглядело уверенно и это не удивительно, ведь команда находилась в 5-ке лидеров Запада по результатам домашних встреч в регулярном чемпионате.

    Начало было очень плохим, 2 опасных момента у ЦСКА — 2 шайбы в воротах минского «Динамо». Затем «зубры» героически отыгрывались, сумев забросить 5 безответных шайб.

    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отметил, что это только начало серии. Игрокам минского клуба нельзя расслабляться, ведь ЦСКА также настроен на то, чтобы не ударить в грязь лицом.

    ЦСКА

    Путь к плей-офф: Армейцы заняли 5-е место на Западе в регулярном чемпионате, набрав 85 очков. ЦСКА не хватило лишь 1-го балла, чтобы опередить минское «Динамо» и начать 1-й раунд на своей площадке.

    Последние матчи: В 1-м матче против «зубров» ЦСКА провалился, проиграв со счетом 2:5. При этом, и в концовке регулярного чемпионата у армейцев все было не очень здорово.

    В последних 5-и встречах «регулярки» ЦСКА проиграл 4 раза и обыграл лишь «Витязь» (2:1). За этот отрезок команда проигрывала «Локомотиву» (1:3), московскому «Динамо» (1:2) и «Металлургу» Мг (2:4).

    Не сыграют: Виталий Абрамов (травма) и Владислав Каменев (отстранен от команды).

  • «Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ
  • Эксклюзивное интервью с агентом одного из лучших российских хоккеистов в НХЛ
  • Вчера

    • Состояние команды: Многие эксперты ставят на то, что ЦСКА все-таки вылетит в 1-м раунде плей-офф КХЛ. На сегодняшний день минское «Динамо» если не сильнее, то точно наравне с московской командой.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Действительно, ЦСКА в нынешнем сезоне «штормит». Команда может выдать и победную серию из 10-и матчей, а затем проиграть 5-6 раз подряд. С этим никак не может совладать тренерский штаб армейцев.

    Все дело в том, что ЦСКА практически заново пересобрал команду прошлым летом. В клубе расстались с несколькими лидерами, а новички только вернулись из Америки и пытаются адаптироваться к российскому хоккею.

    Статистика для ставок

    • Минское «Динамо» выиграло 1-й матч серии со счетом 5:2

    • В последних 6-и встречах у ЦСКА только 1 победа

    • «Динамо» непременно обыгрывало ЦСКА в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.00, а победа ЦСКА — в 3.10.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что 2-й матч не ограничится 60-и минутами. Команды доиграют до овертайма.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.00.

    Прогноз: Не факт, что команды снова сыграют результативно. ЦСКА попытается действовать надежнее на своей половине площадки.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Алга — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коканд 1912 — Шуртан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фис — Меньшик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  5.05
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:002025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Корда — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставка за 4.00, статистика, коэффициенты матча 28.03.202519:30. Сможет ли ЦСКА увезти хотя-бы одну победу из Минска?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры