Во втором матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: По итогам «регулярки» минчане заняли 4-е место в таблице Запада с 86-ю очками в активе и попали в 1-м раунде плей-офф на ЦСКА. «Динамо» начало эту серию на своей площадке.

Последние матчи: В 1-м поединке серии с ЦСКА «Динамо» разгромило соперника со счетом 5:2. Команда Дмитрия Квартальнова совершила камбэк с 0:2.

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В концовке регулярного чемпионата «Динамо» попало в небольшую ямы, проиграв 4 матча подряд. Затем, «зубры» собрались и обыграли ЦСКА (4:1) и «Сочи» (6:2) в концовке «гладкого» чемпионата.

Не сыграет: Илья Усов из-за травмы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В 1-м матче «Динамо» выглядело уверенно и это не удивительно, ведь команда находилась в 5-ке лидеров Запада по результатам домашних встреч в регулярном чемпионате.

Начало было очень плохим, 2 опасных момента у ЦСКА — 2 шайбы в воротах минского «Динамо». Затем «зубры» героически отыгрывались, сумев забросить 5 безответных шайб.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отметил, что это только начало серии. Игрокам минского клуба нельзя расслабляться, ведь ЦСКА также настроен на то, чтобы не ударить в грязь лицом.

ЦСКА

Путь к плей-офф: Армейцы заняли 5-е место на Западе в регулярном чемпионате, набрав 85 очков. ЦСКА не хватило лишь 1-го балла, чтобы опередить минское «Динамо» и начать 1-й раунд на своей площадке.

Последние матчи: В 1-м матче против «зубров» ЦСКА провалился, проиграв со счетом 2:5. При этом, и в концовке регулярного чемпионата у армейцев все было не очень здорово.

В последних 5-и встречах «регулярки» ЦСКА проиграл 4 раза и обыграл лишь «Витязь» (2:1). За этот отрезок команда проигрывала «Локомотиву» (1:3), московскому «Динамо» (1:2) и «Металлургу» Мг (2:4).

Не сыграют: Виталий Абрамов (травма) и Владислав Каменев (отстранен от команды).

Состояние команды: Многие эксперты ставят на то, что ЦСКА все-таки вылетит в 1-м раунде плей-офф КХЛ. На сегодняшний день минское «Динамо» если не сильнее, то точно наравне с московской командой.

Действительно, ЦСКА в нынешнем сезоне «штормит». Команда может выдать и победную серию из 10-и матчей, а затем проиграть 5-6 раз подряд. С этим никак не может совладать тренерский штаб армейцев.

Все дело в том, что ЦСКА практически заново пересобрал команду прошлым летом. В клубе расстались с несколькими лидерами, а новички только вернулись из Америки и пытаются адаптироваться к российскому хоккею.

Статистика для ставок

Минское «Динамо» выиграло 1-й матч серии со счетом 5:2

В последних 6-и встречах у ЦСКА только 1 победа

«Динамо» непременно обыгрывало ЦСКА в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.00, а победа ЦСКА — в 3.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что 2-й матч не ограничится 60-и минутами. Команды доиграют до овертайма.

Ставка: Ничья в основное время за 4.00.

Прогноз: Не факт, что команды снова сыграют результативно. ЦСКА попытается действовать надежнее на своей половине площадки.

Ставка: Тотал 5 меньше за 1.82.