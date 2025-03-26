Обе команды совсем недавно вышли на отметку в 100 набранных очков. При этом «Кэпиталз» набрали 102 пункта, что делает их лучшей командой лиги на данный момент.
Если смотреть на результаты, то хозяев штормит, а «Вашингтон» выиграл 4 матча подряд. Однако он не сумел этого сделать в последней очной встрече с «Виннипегом», уступив «Джетам» в овертайме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры: 2.07 и 3.00 на победу команд в основное время, 1.64 и 2.26 на победу с учетом ОТ и буллитов.
- Искусственный интеллект считает, что «Виннипег» выиграет 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Виннипег» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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