Буше: Игра двух трудолюбивых, структурированных и напористых команд

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«Очень боевой матч, игра двух трудолюбивых, структурированных и напористых команд. "Металлург" — действующий чемпион, и понятно почему. Это быстрая команда, там здорово работают защитники, они классно распоряжаются шайбой. Получился хороший, зрелищный матч для болельщиков.

Мы знаем противника очень хорошо, в последние дни мы просмотрели 30 часов видео, так что мы готовились. Но и у "Металлурга" тоже был план по подготовке к нам, всё может повернуться в любую сторону. И тут всё зависит от игроков, именно они определяют результат, ведь система не всегда может сработать. Сегодня обе команды классно работали, соперник был дисциплинирован и действовал хорошо, надо отдать им должное», — цитирует Буше «Чемпионат».

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Второй матч серии также пройдет в Магнитогорске 28 марта.