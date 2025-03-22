Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» в матче против «Куньлуня»

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:1).

«Мы понимали, что встречаемся с противником, который завершает дома сезон и захочет порадовать своих болельщиков. Хотели попробовать разное, у нас была возможность поработать над деталями: большинство, меньшинство, игра в равных составах в разных сочетаниях. В целом, всё получилось.

Нам было необходимо собрать определённую информацию перед плей-офф. Создавали хорошие моменты, грамотно распределили игровое время в концовке, счёт это позволял. Хотели выдать мощную концовку регулярки, и у нас за последние двадцать матчей всего одно поражение в основное время. Считаю, что это отличный результат. Доволен, в каком психологическом состоянии команда подходит к плей-офф. У нас было достаточно времени, и мы в полной готовности», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял 6-е место в таблице Востока. В 1-м раунде плей-офф омичи сыграют против «Металлурга».