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    Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» в матче против «Куньлуня»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Мы понимали, что встречаемся с противником, который завершает дома сезон и захочет порадовать своих болельщиков. Хотели попробовать разное, у нас была возможность поработать над деталями: большинство, меньшинство, игра в равных составах в разных сочетаниях. В целом, всё получилось.

    Нам было необходимо собрать определённую информацию перед плей-офф. Создавали хорошие моменты, грамотно распределили игровое время в концовке, счёт это позволял. Хотели выдать мощную концовку регулярки, и у нас за последние двадцать матчей всего одно поражение в основное время. Считаю, что это отличный результат. Доволен, в каком психологическом состоянии команда подходит к плей-офф. У нас было достаточно времени, и мы в полной готовности», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

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    • По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял 6-е место в таблице Востока. В 1-м раунде плей-офф омичи сыграют против «Металлурга».

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