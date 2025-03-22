«Куньлунь» — «Авангард»: счет матча 1:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду потерпел поражение от омскогосо счетом 1:5.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джованни Фиоре (№13) Фото: www.hawk.ru

Главным героем встречи стал канадский нападающий Джованни Фиоре, оформивший хет-трик. Также отличились Наиль Якупов и Рид Буше.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Цзян Фу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) Голы: Фьоре — 11 (Маклауд), 1:41 — 0:1. С. Фу — 17 (Кленденинг, Элинюк), 10:07 — 1:1. Фьоре — 12 (мен., Буше), 17:16 — 1:2. Якупов — 23 (Прохоркин), 19:47 — 1:3. Буше — 28 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 47:36 — 1:4. Фьоре — 13 (мен., п.в.), 59:45 — 1:5Вратари: Рибар (Смит, 20:00, 58:12 — 59:45) — Серебряков (Бердин, 40:00)Броски: 24 (3+17+4) — 37 (12+12+13)Штраф: 4 — 6

«Куньлунь» с 62-ю очками стал девятым на «Западе». «Авангард» (87) поднялся на пятую строчку в Восточной конференции.