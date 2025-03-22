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    «Авангард» уверенно победил «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Авангард»: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Кунлунь» на своем льду потерпел поражение от омского «Авангарда» со счетом 1:5.

    Джованни Фиоре (№13)
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    Джованни Фиоре (№13)

    Главным героем встречи стал канадский нападающий Джованни Фиоре, оформивший хет-трик. Также отличились Наиль Якупов и Рид Буше.

    Единственную шайбу в составе хозяев забросил Цзян Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
    Голы: Фьоре — 11 (Маклауд), 1:41 — 0:1. С. Фу — 17 (Кленденинг, Элинюк), 10:07 — 1:1. Фьоре — 12 (мен., Буше), 17:16 — 1:2. Якупов — 23 (Прохоркин), 19:47 — 1:3. Буше — 28 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 47:36 — 1:4. Фьоре — 13 (мен., п.в.), 59:45 — 1:5Вратари: Рибар (Смит, 20:00, 58:12 — 59:45) — Серебряков (Бердин, 40:00)Броски: 24 (3+17+4) — 37 (12+12+13)Штраф: 4 — 6

    «Куньлунь» с 62-ю очками стал девятым на «Западе». «Авангард» (87) поднялся на пятую строчку в Восточной конференции.

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